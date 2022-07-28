Самара, 28 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Завод по производству огнеупорных строительных материалов намерены создать в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

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Сообщается, что министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение о работе на территории опережающего развития «Тольятти» с двумя предприятиями, которые намерены производить станочное оборудование и огнеупорные строительные материалы.

Отмечается, что на реализацию этих проектов планируется направить 60 млн рублей и создать 44 новых рабочих мест.

Сообщается, что резиденты территории опережающего развития «Тольятти» инвестировали 26,9 млрд рублей, создали 8143 рабочих места, в консолидированный бюджет Самарской области было перечислено 1,6 млрд рублей налогов.

«Параллельно мы активно развиваем и территорию опережающего развития «Чапаевск», ее 20 резидентов вложат в свои проекты 11,4 млрд рублей и создадут 4,5 тысяч новых рабочих мест», — приводит пресс-служба слова Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что город Тольятти был признан одним из сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития.