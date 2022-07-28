Эр-Рияд, , 13:38 — REGNUM Королевский гуманитарный центр Саудовской Аравии организовал уникальную операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом 28 июля сообщает официальное информационное агентство SPA.

Операция marionbrun

По данным журналистов, операция проводится на дочерях беженки из Йемена Асмы Маджид Мухаммад. Операция началась в королевской больнице Национальной гвардии Саудовской Аравии утром 28 июля.

В операции принимают участие 28 врачей, в том числе — ведущие специалисты по педиатрии и хирургии, а также вспомогательный и технический персонал. Как сообщается, операция проводится в шесть этапов: анестезия, подготовка, начало процесса разделения, отделение печени и кишечника, реконструкция органов и наложение швов.

По данным SPA, операция продлится 11 часов.