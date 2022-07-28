Пекин, , 13:28 — REGNUM Китай не позволит Североатлантическому альянсу (НАТО) устроить хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также требует, чтобы НАТО перестала распускать слухи о нормальном развитии страны. Об этом 28 июля заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Армия Китая Avvenire.it

«Новая стратегическая концепция НАТО выдает черное за белое, подстрекает к противостоянию, распускает слухи и грубую критику относительно нормального развития Китая в военной сфере и в сфере развития оборонной политики. Китай выступает категорически против этого», — сказал он, комментируя принятую на недавнем саммите в Мадриде новую концепцию альянса.

Также У Цянь подчеркнул, что Пекин следует мирным путём развития и всегда был строителем мира во всем мире, внося «большой вклад в мировое развитие и защиту мирового порядка».

«Тогда как НАТО с самого момента своего создания повсюду развязывала войны, убивая невинных от Боснии и Герцеговины до Косово, от Ирака до Афганистана и Ливии», — отметил официальный представитель минобороны Китая, уточнив, что альянс создаёт хаос везде, где он появляется.

«Мы предупреждаем НАТО, что давлением и сдерживанием не напугать китайскую армию, слухами и клеветой не обмануть народы всего мира. Прошло время, когда Китай мог мириться с притеснением. Мы требуем от НАТО прекратить распускать слухи, провоцировать блоковое противостояние и создавать напряженную обстановку», — добавил У Цянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объём внешней торговли Китая подскочил на 9,4% в годовом исчислении до 19,8 трлн юаней (около $2,94 трлн) в течение первого полугодия.