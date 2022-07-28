Кишинёв, 28 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Авиакомпания Air Moldova столкнулась с серьёзными проблемами в работе из-за постоянных ложных сообщений о «бомбах» в аэропорту Кишинёва. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба компании.

Igor Dvurekov Самолёт авиакомпании Air Moldova

«Отмена и задержка рейсов не приемлемая мера со стороны компании, это неизбежное следствие терроризма, которому мы подверглись в последние недели», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что из-за эвакуаций в аэропорту постоянно на несколько часов задерживаются международные рейсы. В результате с Air Moldova отказываются работать аэропорты в других странах вне расписания.

В компании предупредили, что на сегодня рейсы из Кишинёва в Бухарест, Париж, Верону и обратно будут выполнены с опозданием. Также компании пришлось отменить рейс в Лондон, так как там отказываются принимать самолёты из Молдавии.