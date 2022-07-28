Москва, 28 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Тревожная динамика с эпидемологической ситуацией по коронавирусу наблюдается в целом ряде стран. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран динамика такая тревожная наблюдается», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что граждан России по-прежнему никто не ограничивает.

«Те, кто на фоне этих данных испытывают обеспокоенность и хотят заботиться о своём здоровье, — им никто не мешает принимать самостоятельно меры предосторожности. Маски и всё остальное», — отметил он.