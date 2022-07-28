Москва, , 13:24 — REGNUM В нынешней политической обстановке на российском рынке рекламы должны работать только отечественные компании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил депутат Госдумы Игорь Ананских (СРЗП).

Рекламное место © ИА REGNUM

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП) заявил, что под критерии единого оператора наружной цифровой рекламы, который может появиться в России, подпадает только компания, зарегистрированная на Виргинских островах

«Я бы со своей стороны сделал другой вариант и предложил чтобы на рынке наружной рекламы могли бы работать игроки, у которых вообще нет иностранных участников», — сказал Ананских в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению законопроекта.

Госдума 15 июня приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

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