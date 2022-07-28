Москва, , 13:23 — REGNUM Нефть 27 июля подорожала более чем на 2% и продолжает укрепляться на торгах 28 июля, прибавляя с начала дня 1,3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Баррель

«В ходе подъема Brent не только отвоевала уровень $102 за баррель, но и превысила отметку $103 и теперь ведет борьбу с промежуточным сопротивлением в районе $103,50/

На рынке сформировалось сразу несколько факторов, способствующих росту нефтяных цен. Во главе бычьих драйверов остаются опасения по поводу дефицита предложения, к которым добавился позитивный для всех рисковых активов сигнал от Федрезерва.

По итогам заседания Центробанк намекнул на замедление темпов повышения ставок, что одновременно ослабило доллар, оказав дополнительную поддержку рынку черного золота.

Локальный позитив также пришел со стороны отраслевой статистики. Отчет Минэнерго США отразил сокращение запасов сырой нефти на 4,5 млн баррелей на прошлой неделе.

Более того, запасы бензина и дистиллятов упали на 3,3 млн и 784 тыс. баррелей соответственно. Эти цифры помогли нивелировать медвежий сигнал в виде восстановления добычи на сланцевых месторождениях сразу на 200 тыс. баррелей в сутки.

При этом потенциал дальнейшего роста Brent выглядит ограниченным, и пока предпосылок для уверенного пробоя уровня $104 по-прежнему не наблюдается.

Более того, в краткосрочной перспективе котировки могут сменить траекторию, если данные по ВВП США окажутся сильно хуже прогнозов и подогреют опасения относительно угасания спроса на энергоносители», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть подорожала до $107 после выхода данных о запасах в США