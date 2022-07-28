Москва, , 13:22 — REGNUM В Кремле по-прежнему видят одну из ключевых целей спецоперации на Украине в виде освобождения Украины от неонацистских настроений. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей ЛНР и ДНР», — заявил Песков.