Москва, 28 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Кремле по-прежнему видят одну из ключевых целей спецоперации на Украине в освобождении Украины от неонацистских настроений. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей ЛНР и ДНР», — заявил Песков.