Москва, 28 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Возможность вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в состав России осенью 2022 года — это решение самих жителей республик Донбасса, которые самостоятельно определяют свою судьбу. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как подчеркнул Песков в ответ на вопрос о том, готовятся ли в Администрации президента России к вхождению новых территорий в состав нашей страны уже осенью 2022 года, ему об этом ничего не известно, и он не может ответить на такой вопрос.

«Единственное, что могу повторить, — что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России увеличивается, и в этом вопросе наблюдается тревожная динамика.