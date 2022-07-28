Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM В Свердловской области на поддержку аграриев дополнительно направят почти 11 млрд рублей. Такое решение было принято 28 июля на заседании регионального правительства, сообщает областной департамент информполитики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства будут выделены в рамках региональной программы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка». 7,6 млрд пойдут из областного бюджета, а ещё 3,3 млрд — из внебюджетных источников. Также власти надеются на помощь из федерального бюджета.

Деньги планируется выделять вплоть до 2027 года. Их получат агрофирмы, занимающиеся животноводством, растениеводством и мясным скотоводством.