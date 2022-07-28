Екатеринбург, 28 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Свердловской области на поддержку аграриев дополнительно направят почти 11 млрд рублей. Такое решение было принято 28 июля на заседании регионального правительства, сообщает областной департамент информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства будут выделены в рамках региональной программы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка». 7,6 млрд пойдут из областного бюджета, а ещё 3,3 млрд — из внебюджетных источников. Также власти надеются на помощь из федерального бюджета.

Деньги планируется выделять вплоть до 2027 года. Их получат агрофирмы, занимающиеся животноводством, растениеводством и мясным скотоводством.