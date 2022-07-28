Москва, 28 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Украинский кризис отвлек внимание американцев от провалов американской миссии в Афганистане. Бегство США и их союзников в августе прошлого года ударило по рейтингу президентаДжо Байдена. Об этом 28 июняИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов.

U.S. Army Американские солдаты. Афганистан

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Напомним, США вывели войска из Афганистана летом 2021 года через 20 лет после вторжения в эту страну. Война в Афганистане стала самым продолжительным вооружённым конфликтом в истории США.

По мнению эксперта, в течение почти года, прошедшего с момента бегства западных войск из Афганистана, «внешнеполитический курс США в отношении этой страны принципиально не изменился».

«Он включает отказ от признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказание на него дипломатического, финансового и иного давления, поддержание международной изоляции Афганистана», — сказал Попов.

Аналитик считает, что «с началом специальной военной операции России на Украине внимание американской общественности и политического класса к афганской проблематике заметно упало, переключившись на противостояние с Москвой».

«Тогда западные эксперты отмечали, что такое смещение приоритетов было выгодным для действующей американской администрации, поскольку отвлекало внимание от её провала в Афганистане, сильно ударившему по рейтингу президента США Джо Байдена. С другой стороны, очень похоже, что сам поспешный выход НАТО из Афганистана являлся частью подготовки Запада к намечавшемуся кризису вокруг Украины», — предположил собеседник.

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