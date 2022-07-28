Рязань, , 13:21 — REGNUM Завершился приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в избирательной комиссии региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Избирком рассмотрит документы шести кандидатов — Григория Парсентьева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Натальи Рубиной («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Павла Малкова («Единая Россия»), Дениса Сидорова (КПРФ), Дмитрия Репникова (ЛДПР) и Андрея Ерёменко («Родина»). Все они были выдвинуты региональными отделениями политических партий.

Не позднее 5 августа избиратели ознакомятся с полным списком кандидатов в губернаторы Рязанской области. Выборы главы региона состоятся 9, 10 и 11 сентября 2022 года.