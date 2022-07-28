Москва, 28 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за сутки сбили три беспилотника, а также снаряды РСЗО «Ольха» и «Ураган» ВСУ, сообщили 28 июля в пресс-службе Минобороны России.

Mil.ru Перехват ракеты средствами ПВО

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Ясиноватая и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские системы ПВО за прошедшие сутки перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в ДНР и девять снарядов РСЗО «Ураган» в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях.