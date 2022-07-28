Ходейда, Йемен, , 13:21 — REGNUM В йеменский порт Ходейда вошло судно с грузом природного газа, которое ранее было задержано властями Саудовской Аравии. Об этом 28 июля сообщает Al-Masirah со ссылкой на государственную йеменскую нефтегазовую компанию.

Танкер U.S. Coast Guard

По последним данным, судно Lady Sarah доставило в страну 8294 т газа, необходимого для функционирования социальных учреждений.

Ранее власти Саудовской Аравии задержали танкер для досмотровых мероприятий на две недели. Саудовские власти подозревали, что танкеры используются йеменскими повстанцами-хуситами для транспортировки оружия.

Как сообщается, это первый танкер, который смог войти в порт Ходейды, за последние несколько месяцев. Ранее из-за нехватки газа ряд йеменских социальных учреждений и промышленных предприятий был вынужден приостановить свою работу.