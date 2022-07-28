Грозный, 28 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Чечне вывели первую породу местных чеченских лошадей. Селекционная работа велась по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Лошади чеченской породы уже успели себя хорошо показать на скачках «Большой Грозненский Приз. Дерби», сообщил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Эжен Делакруа. Испуганный конь в лунном свете. 1829

«Эксперты уже говорят о блестящих физических данных скакунов. Отдельного внимания заслуживает и красота лошадей. Селекционные группы планируется разделить на скаковые, для пробежки и туризма», — написал он в своем телеграм-канале.

В ближайшее время будет проведена экспертиза породной группы с последующим присвоением ей названия, пишет ИА «Чечня Сегодня». По данным издания, над проектом создания чеченской породы лошадей работают Агротехнологический институт ЧГУ и ФГБНУ «ВНИИ коневодства». Планируется вывести три породы — спортивно-беговую, горную и спортивно-верховую. При этом в породной группе будут представлены лошади черной, красной и белой масти.