Село Арылах, Якутия, 28 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как огонь перекинулся на село Арылах. В населённом пункте ждут автобусы, чтобы эвакуировать людей в Мирный, сообщил в своём телеграм-канале 28 июля глава администрации муниципалитета Александр Басыров.

МЧС Лесные пожары

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Власти района объявили сбор всего необходимого для погорельцев и тех, кто будет эвакуирован — нужны раскладушки, матрасы, постельные принадлежности, предметы личной гигиены и продукты питания. Семьям, имущество и жильё которых пострадало из-за пожара, обещают помочь.

«Мы окажем всю помощь семьям, которые пострадали, со стороны администрации района», — заверил Александр Басыров.

По его словам, ситуация развивалась очень быстро, и огонь перекинулся на село, пока руководство района занималось эвакуацией детей из летнего лагеря. Когда было принято это решение, пожар был ещё на другом берегу реки. Пока ребят рассаживали по автобусам, загорелись дома.

Как сообщало ИА REGNUM, из лагеря «Орлёнок» эвакуировали 230 детей и персонал. Ребят размещают в общежитии Мирнинского регионального технического колледжа. В расположенном рядом селе Арылах из-за лесного пожара горят дома и постройки.