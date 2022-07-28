Тула, 28 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Гуманитарный груз, сформированный правительством Тульской области и региональным отделением «Единой России», при участии тульских предприятий и организаций, отправлен в Мариуполь из Тулы 28 июля. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гуманитарный груз

В общей сложности, по поручению тульского губернатора Алексея Дюмина в Левобережный район Мариуполя в сопровождении конвоя доставят 20 тонн груза.

В состав гуманитарной помощи включили: тысячу продуктовых комплектов с консервами, крупами, макаронами, сахаром, кондитерскими изделиями, чаем и кофе, питьевой водой, средства личной гигиены, детские памперсы. Также от «Единой России» в администрацию района передадут инструменты и инвентарь для восстановления разрушенной городской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, партию гуманитарного груза общей массой 30 тонн ранее отправили в ЛНР и ДНР из Ставропольского края.