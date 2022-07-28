Москва, , 13:17 — REGNUM Расторжение соглашения Египта и Украины по торговле зерном не связано с поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну слушайте, это вряд ли связано с визитом Лаврова. У нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет», — заявил Песков.

«Что касается отношения Египта с другими странами — это дела других стран соответствующих», — подчеркнул он.

Ранее Египет отменил контракты на украинское зерно, подписанные еще до войны — в частности, расторг контракты на 240 тыс. тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены.

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