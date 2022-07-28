Уфа, , 13:19 — REGNUM Ключи от квартир получили дольщики одного из проблемных домов в Уфе. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Новостройка Volgograd.ru

Сообщается, что речь идет о доме, расположенном в ЖК «Менделеевский» на улице Бакалинская, 4, в этом доме всего 70 дольщиков.

Отмечается, что строительство дома началось более десяти лет назад и растянулось по вине недобросовестного застройщика.

«Пусть долгожданное жилье приносит вам только радость, пусть рождаются дети и растут семьи. Спасибо за ваше терпение и доверие. К 2024 году совместно с муниципалитетом планируем довести вопрос до конца, чтобы этот квартал приобрел свой окончательный завершенный вид», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что объёмы ввода жилья в Башкирии за полгода выросли на 11%.