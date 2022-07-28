Москва, , 13:14 — REGNUM Количество новых случае заражения коронавирусом в России увеличивается и в этом вопросе наблюдается тревожная динамика. Об этом 28 июля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что пока жителей России никто не ограничивает и тех граждан, которые обеспокоены этой ситуацией и хотят заботиться о своем здоровье, могут самостоятельно принимать меры защиты, такие как защитные маски для органов дыхания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент договорённостей об обмене отбывающего тюремное заключение в США гражданина России Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана ещё нет.