Москва, , 13:12 — REGNUM Украинские солдаты, которые начали оставлять позиции у села Покровское в Донецкой Народной Республики, были расстреляны своими же военными из бригады территориальной обороны. Об этом 28 июля сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В ходе отступления 25 июля из населённого пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населённого пункта Бахмутское», — уточняется в сводке оборонного ведомства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что заградительные отряды украинских нацистов пытались удержать разбегающихся бойцов территориальной обороны в Северске (ДНР), на который вели наступление союзные силы России, ДНР и ЛНР. По его словам, националисты в буквальном смысле отстреливали «побратимов» при попытке к бегству из городка.