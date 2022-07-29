Анкара, 29 июля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Турция, возможно, способна прекратить военное сотрудничество с Украиной. Об этом 27 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы сейчас тоже можем половить рыбку в мутной воде и склонить Эрдогана на нашу сторону, и там, возможно, прекратятся поставки «Байрактаров» на Украину и всяческое финансирование Украины тоже. Эрдоган, я думаю, предаст и Запад, и Украину, если ещё большие экономические выгоды он сможет получить с России. Это хладнокровный расчёт с его стороны. А, кроме того, не нужно забывать, что у него тяжёлое экономическое положение, что у него инфляция, и спасают его экономику тесные экономические связи с Россией. Его спасает не Европа, а Россия», — сказал эксперт.

Напомним, что глава ТурцииРеджеп Тайиип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с Россией в деле производства турецкого беспилотного летательного аппарата «Байрактар».