Кишинёв, , 13:11 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» не позволили оппозиции вызвать на заседание министра здравоохранения Аллу Немеренко в связи использованием просроченной вакцины от коронавируса. Трансляцию 28 июля вела пресс-служба законодательного органа.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

С инициативой выслушать объяснения главы минздрава выступили депутаты Партии социалистов, но голосов оппозиции было недостаточно для того, чтобы принять положительное решение по данному вопросу.

Напомним, в конце июня экс-премьер-министр республики Ион Кику обнародовал документы, свидетельствующие о том, что Немеренко распорядилась продлить срок годности партии вакцины Pfizer. Он также заявил, что это якобы было сделано без проведения лабораторных испытаний.

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