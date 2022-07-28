Москва, 28 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В настоящее время даже солидные издания не гнушаются распространять фейки. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это же не заявление американской администрации. Это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — заявил Песков.

«Это, к сожалению, практика, которая встречается всё чаще и чаще. Так к этому и следует относиться», — подчеркнул он.

Ранее газета New York Times сообщила, что власти США оценивают потери России в войне в 75 тыс. убитыми и ранеными.