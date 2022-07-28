Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор в отношении жителя Таганрога, обвиняемого в краже оборудования из самолёта «Судного дня». Об этом сообщается на сайте Таганрогского городского суда 28 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dmitry Terekhov Ил-80

Следствием и судом установлено, что подсудимый вместе с соучастниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, проникли на охраняемую территорию аэродрома «Южный» в Таганроге. Затем через аварийную дверь злоумышленники незаконно проникли на борт воздушного судна, где демонтировали и похитили авиационное оборудование, принадлежащее Министерству обороны России.

Подсудимый свою вину не признал.

Мужчине назначено наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима и штрафа в размере 2 млн 712 тыс. 891 рубля.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент на территории аэропорта «Южный» в Таганроге случился в декабре 2020 года. Воздушное судно прибыло для замены масла в шасси и техобслуживания. Сумма похищенного оборудования из самолёта Ил-80 превысила 2,5 млн рублей.