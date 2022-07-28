В ГД предлагают ограничить долю иностранных акционеров в российской рекламе
Москва, 28 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Объем участия иностранного капитала в рекламных компаниях стоит ограничить по аналогии с другими сферами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).
Ранее Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.
Гартунг напомнил, что в пояснительной записке к законопроекту говорилось о том, что он подготовлен в интересах государственной безопасности и защиты рынка рекламы от возможного несанкционированного проникновения.
«Давайте мы это ограничение распространим на рынок рекламы. Я думаю, никто возражать не будет здесь. Этого будет достаточно для того, чтобы снять все опасения, которые описаны в пояснительной записке авторами этого законопроекта. Тогда этот законопроект вообще не нужен, потому что то, о чем я сейчас сказал, можно сделать другим законопроектом, поправками в действующее законодательство и все снимется», — отметил Гартунг в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению законопроекта.