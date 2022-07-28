Москва, 28 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Объем участия иностранного капитала в рекламных компаниях стоит ограничить по аналогии с другими сферами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

Ранее Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

Гартунг напомнил, что в пояснительной записке к законопроекту говорилось о том, что он подготовлен в интересах государственной безопасности и защиты рынка рекламы от возможного несанкционированного проникновения.

«Давайте мы это ограничение распространим на рынок рекламы. Я думаю, никто возражать не будет здесь. Этого будет достаточно для того, чтобы снять все опасения, которые описаны в пояснительной записке авторами этого законопроекта. Тогда этот законопроект вообще не нужен, потому что то, о чем я сейчас сказал, можно сделать другим законопроектом, поправками в действующее законодательство и все снимется», — отметил Гартунг в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению законопроекта.