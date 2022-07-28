Москва, , 13:06 — REGNUM На данный момент договорённостей об обмене отбывающего тюремное заключение в США гражданина России Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана ещё нет. Об этом 28 июля рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виктор Бут Osce.usmission.gov

Как отметил Песков, на данный момент Администрации президента России известно, что появились такие сообщения, при том, что, когда идёт обсуждение такого рода вопросов, обычно не делается информационных вбросов на эту тему.

«Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, — что пока договоренностей в этой области нет», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, он отметил, что на данный момент не существует финализированных договоренностей по этой теме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения о том, что США могут обменять Виктора Бута на Бритни Грайнер и Пола Уилана.