Москва, 28 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. На российских золотодобытчиков свое негативное влияние оказывают не только западные санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Золото

«Россия является одним из крупнейших в мире производителей золота. При этом российские золотодобытчики активно поставляли драгоценный металл на мировой рынок либо напрямую иностранным покупателям, или опосредованно через российские банки.

И вот санкции ограничили покупку российского золота, поэтому прямой и опосредованный каналы оказались перекрыты. Как это скажется на российских золотодобытчиках?

Ряд золотодобывающих компаний добывают золото, но потом просто не знают куда его потом деть. У компаний, продававших золото через банки, ситуация пока не так критична.

Правительство РФ как может пытается поддержать спрос на золото внутри страны в том числе и со стороны граждан. Так в марте были освобождены от НДС операции с золотыми слитками, а в июле был отменен налог на доходы граждан в случае продажи ими физического металла.

Московская биржа предоставила возможность совершения сделок с физическим золотом, находящихся в ее хранилищах. Однако спрос со стороны населения хоть и существенно вырос, но все же никогда не сможет перекрыть общий спад.

Пожалуй, единственной возможностью восстановления объемов продаж золота сегодня является переориентация экспорта на азиатские рынки (Китай, Индия, ОАЭ). Однако это сопряжено с рядом неопределенностей и рисков.

Во-первых, непонятно сколько времени займет этот процесс. Как быстро смогут наши золотодобытчики найти соответствующие площадки, контрагентов, заключить договора, организовать логистику и т.п.

Во-вторых, неясно сможет ли увеличение объемов поставок золота на восток перекрыть их снижение на западе. Конечно, частично это золото может пойти через азиатские рынки транзитом на запад.

Однако в этом случае уже у наших азиатских партнеров возникают риски вторичных санкций, и непонятно насколько они готовы на них идти.

И в-третьих, весьма вероятно, что, как и в случае с нефтью, продажу золота на азиатских рынках придется осуществлять с определенным дисконтом его к рыночной цене. Окажется ли этот дисконт приемлемым для наших золотодобытчиков?

Ситуацию частично смогло бы исправить снижение курса рубля до уровня 70-75 руб. за доллар США. В этом случае снижение объемов продаж частично компенсировалось бы за счет курсовой разницы.

Важно отметить, что на российских золотодобытчиков свое негативное влияние оказывают не только западные санкции. Да, действительно, основная часть добываемого в мире золота в итоге оседает в виде слитков в банковских хранилищах.

Однако порядка 10% его используется в промышленности. И вот тут уже свою негативную роль начинает играть общемировой спад промышленного производства. Однако можно надеяться, что он не превратится в затяжную рецессию, и что за спадом всегда последует восстановление, а значит и рост спроса.

В общем, российским золотодобытчикам предстоят не самые простые времена. Остается надеяться только на то, что эти компании обладают существенным запасом прочности, а также, что государство не останется в стороне от их проблем», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские золотодобытчики, вынужденные теперь самостоятельно продавать золото за рубеж, столкнулись с тем, что власти не одобряют экспортные сделки, если они проходят с дисконтом.

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