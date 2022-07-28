Салехард, 28 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 28 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 21. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлены на 28 июля 23 заражённых коронавирусом ямальца, на два человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 28 июля выявлен 137 681 случай заражения коронавирусом, выздоровели 136 296 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).