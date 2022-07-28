Воронеж, 28 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Организатор и десять участников преступной группы, подозреваемые в мошенничестве в сфере автострахования, задержаны в Воронежской области полицией. Об этом сообщила 28 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Воронежской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования», — сообщила Волк.

По предварительным данным, подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия с использованием дорогостоящих автомобилей, а затем обращались за страховыми выплатами. При этом один и тот же автомобиль становился участником фальшивого ДТП несколько раз.

Подозреваемые в мошенничестве были задержаны полицейскими при поддержке Росгвардии. Все задержанные — жители Воронежа.

По данным полиции, установлены обстоятельства шести хищений на сумму около полутора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Четверо фигурантов дела отправлены под стражу, один — под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года суд вынес приговор по делу в отношении преступной группы из 27 человек, которая занималась мошенничествами с автостраховками.