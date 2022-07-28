Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В Новосибирске 27-летнего мужчину, который нанёс многочисленные удары ножом своей знакомой, заключили под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 27-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 26 июля 2022 года мужчина на почве ревности нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм она скончалась на месте.

При этом выяснилось, что мать погибшей неоднократно обращалась с заявлениями в полицию, в которых сообщала о систематических угрозах со стороны мужчины в адрес её дочери. Но правоохранители выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

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