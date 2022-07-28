Южно-Сахалинск, 28 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. На Сахалине на Итурупе в селе Рейдово 1 сентября детей примет новая школа, рассчитанная на 132 ученика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Раньше детям приходилось учиться в тесном деревянном здании, построенном еще в начале шестидесятых годов. Новый учебный год ребята встретят в современной школе. Она подключена к высокоскоростному интернету, здесь оборудованы специализированные кабинеты физики, химии и биологии», — пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

В трехэтажном здании школы оборудован актовый зал, столовая, медицинский кабинет, мастерские, библиотека, блок группы продленного дня с игровыми комнатами, спальнями для девочек и мальчиков. Спортзал расположился в отдельном корпусе.

В 2022 году на Курилах начнут строить школы в Курильске и Южно-Курильске, детский сад — в селе Китовое на Итурупе.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство общеобразовательной школы на 1101 место в Новой Усмани Новоусманского района Воронежской области близко к завершению.