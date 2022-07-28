Москва, 28 июля 2022, 13:02 — REGNUM Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили в ДНР, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях девять пунктов управления и шесть складов с боеприпасами ВСУ, сообщили 28 июля в Министерстве обороны России.
Также ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка ДНР, Терновка и Жовтневое Николаевской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS.
Читайте также: ВКС России уничтожили под Днепропетровском склад ракет к РСЗО HIMARS