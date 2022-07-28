Москва, , 13:02 — REGNUM Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили в ДНР, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях девять пунктов управления и шесть складов с боеприпасами ВСУ, сообщили 28 июля в Министерстве обороны России.

ВКС РФ Mil.ru

«За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки Донецкой Народной Республики, 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе Посад-Покровское Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173-х районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также ВС России уничтожили шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка ДНР, Терновка и Жовтневое Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS.

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