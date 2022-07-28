Москва, 1 июля, 2015, 08:42 — ИА Регнум. MEDIA DIRECTION GROUP, российская рекламная группа в составе Omnicom Worldwide, была создана в 2007 году. Она входит в тройку лучших рекламных групп в России по версии RECMA (Qualitative Evaluation Report-June 2015). Прежнее название группы было образовано от двух входящих в нее сетевых медиаагентств полного цикла — OMD Media Direction и PHD. За время своего существования группа активно расширяла портфель экспертиз и оказываемых услуг. В ее составе были открыты агентства, специализирующиеся в различных областях рекламной индустрии: маркетинговых исследованиях (BrandScience), спонсорских интеграциях в сфере развлечений и спорта (FUSE BBDO), коммуникациях в цифровой среде (Digital BBDO и Proximity Media) и закупке рекламного инвентаря (Code of Trade). Одной из предпосылок для ренейминга стало появление в составе медиагруппы третьего полноценного медиаагентства — Media Wise, которое изначально было создано в 2003-м и возобновило свою работу в конце 2014 года.

«Необходимость переименования назрела давно, так как медиагруппа уже включает восемь агентств, каждое из которых является полноценным, хорошо известным на российском рынке брендом, а предыдущее имя группы отражало только два из них. Мы выбрали новое название, которое объединяет все наши агентства без исключения. Для нас крайне важно, чтобы все сотрудники чувствовали себя причастными к медиагруппе. Новое имя, MEDIA DIRECTION GROUP, одобрено Omnicom Worldwide, оно лучше запоминается, отражает существующую структуру и оставляет место для развития. Оно целиком соответствует нашим задачам и, уверен, не только сделает бренд более узнаваемым, но и ознаменует новый этап развития бизнеса», — говорит Андрей Брайович, генеральный директор MEDIA DIRECTION GROUP.

О MEDIA DIRECTION GROUP

MEDIA DIRECTION GROUP — интегрированная группа коммуникационных агентств, оказывающих полный спектр услуг в области медиасервиса. Группа включает в себя медийные агентства OMD Media Direction, PHD и Media Wise, баинговую компанию Code of Trade, исследовательское подразделение BrandScience, которое специализируется на планировании маркетинговых инвестиций и оптимизации ROI, агентство Fuse BBDO — эксперта в решениях в области спонсорства развлекательных и спортивных мероприятий, Digital BBDO — одного из крупнейших диджитал агентств и Proximity Media, предлагающие концептуальные решения в области цифровых коммуникаций.

MEDIA DIRECTION Group входит в BBDO Group и является частью мирового рекламного холдинга Omnicom Group.