Ижевск, , 13:01 — REGNUM Сложную операцию по удалению объемного образования головного мозга впервые в Удмуртии 27 июля провела бригада нейрохирургов и ЛОР-врачей в составе главного нейрохирурга республики Игоря Воробьёва, главного оториноларинголога Сусанны Арутюнян и анестезиолога-реаниматолога Киры Красильниковой. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

Операция по удалению опухоли t. me/elvira_pinchuk

70-летний житель Удмуртии обратился за помощью с жалобами на потерю зрения. На МРТ у него обнаружено новообразование, которое сдавливало зрительные нервы. Пациенту было предложено удалить опухоль миниинвазивно.

Во время двухчасовой операции образование было удалено радикально с минимальной кровопотерей и сохранением всех структур головного мозга. Сейчас пациент проходит ряд послеоперационных обследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии врачи-гинекологи удалили 46-летней пациентке гигантскую опухоль весом 11 кг и диаметром около 31 см. Диагноз «миома матки» был выставлен женщине в 2013 году, при этом регулярные диспансерные осмотры пациентка не посещала. При поступлении в стационар объем живота женщины составлял 133см — как при доношенной беременности.

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