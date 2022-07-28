Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Решением вопросов реновации в Санкт-Петербурге будет заниматься общественный штаб. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Законодательного собрания города.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Инициативу создания организации проявил спикер парламента Александр Бельский. Это предложение нашло поддержку и среди представителей других фракций Заксобрания.

«Программа реновации должна быть максимально понятной и прозрачной для каждого жителя Петербурга. Общественный контроль, защита прав собственников, изучение проблемных точек — этим будет заниматься новая структура», — заявил Бельский.

Он добавил, что задача депутатов состоит в том, чтобы услышать и принять предложения граждан. Им должны обеспечить переезд в качественное жильё.

Пока точный состав штаба не известен, но туда войдут и парламентарии, и члены Общественной палаты Петербурга, представители районов и общественные деятели. Вопросы, связанные с организацией работы штаба, будут решены к сентябрю 2022 года.

Представители общественного штаба будут посещать районы, проводить встречи с жителями города и отвечать на интересующие их вопросы по реновации. Отметим, что при её проведении будут учитывать опыт Москвы.

Напомним, что законопроект о проведении реновации в Петербурге не вызвал поддержку среди жителей города. Петербуржцы активно собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят пересмотреть некоторые пункты закона.