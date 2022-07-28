Москва, 28 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом 28 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 359 зенитных ракетных комплексов противника.