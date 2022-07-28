Москва, 28 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Об этом 28 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Первое, что нам известно, — это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления», — заявил Песков.

«Второе — нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже по реализованным договоренностям. И третье, что нам известно, что пока договорённостей нет», — указал он.

Ранее США предложили России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта из-за обвинения в контрабанде наркотических средств. Бывший морской пехотинец США Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.