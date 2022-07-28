Уфа, , 13:02 — REGNUM Более двух тысяч сертификатов на посещение учреждений дошкольного образования детьми до трёх лет выдали в 2022 году в Башкирии. Об этом 28 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарной сессии семинара-совещания Минфина России, который прошел в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Новый детсад в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

Глава республики напомнил, что сумма сертификата составляет шесть тысяч рублей.

«Благодаря этому жители уже смогли отдать своих детей в действующие частные детсады. А бизнес в этой части получил хороший социальный заказ, который даёт серьёзные перспективы развития», — приводит пресс-служба главы республики его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году из бюджета Башкирии на эти цели было выделено порядка 137 млн рублей.