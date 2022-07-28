с. Арылах, , 12:59 — REGNUM Персонал и детей эвакуировали из лагеря возле села Арылах в Мирнинском районе Якутии. Людей размещают в общежитии Мирнинского регионального технического колледжа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе оперативного штаба региона.

Лесной пожар

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В самом селе сгорели три дома. В населённом пункте порядка 1,8 тыс. жителей, их также эвакуируют. В посёлке помимо частных домов есть четыре многоквартирных. Помимо самолёта-амфибии БЕ-200 в Арылах направлены 4 пожарных машины.

«Все силы брошены на то, чтобы удержать село и не допустить больших потерь», — отметил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесного пожара 28 июля загорелись жилые дома в селе Арылах Мирнинского района Якутии. Из-за сильного ветра лесной пожар стал верховым, огонь перекинулся через реку.