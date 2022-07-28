Москва, 28 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В рамках специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили до 70 украинских военных на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 28 июля заявили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Уточняется, что удар был нанесён в районе населённого пункта Артёмовск.

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС Росии по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артёмовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники», — указали в оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ДНР заявили, что силы республики совместно с Вооружёнными силами России за прошедшие сутки 27 июля уничтожили более 40 украинских боевиков, а также взвод РСЗО «Град» и американскую гаубицу М-777.

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