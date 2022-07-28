Москва, , 12:56 — REGNUM Две батареи украинских реактивных систем залпового огня «Ураган» и одна батарея РСЗО «Град» поражены российскими военными за сутки в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом 28 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б» в районе Северска», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки подавлено пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять взводов орудий Д-30, которые находились в районах населённых пунктов Андреевка, Водяное, Георгиевка, Опытное, Новомихайловка, Крестище, Великая Новоселка и Северное Донецкой народной республики, Доброе, Кульбакино и Прибужье Николаевской области, а также Старая Гнилица и Светличное Харьковской области.