Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM 68-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой телефонного мошенника и лишилась почти 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 28 июля.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Пенсионерке, проживающей в Октябрьском районе, стали поступать звонки с различных незнакомых номеров. Когда женщина ответила, злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о якобы проходящей специальной операции по поимке телефонных мошенников и предложил ростовчанке сохранить свои сбережения, пока аферисты не будут пойманы.

Воспользовавшись доверием пожилой женщины, мошенник получил всю интересующую его информацию и убедил потерпевшую перевести деньги на якобы безопасный счет. В течение десяти дней пенсионерка перечислила 3 млн 763 тыс. рублей, полностью лишившсь сбережений.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.