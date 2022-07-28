Донецк, 28 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 28 июля активно обстреливают жилые районы на окраинах Донецка, сообщил в своём телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Vladimir Yaitskiy Донецк. 2013

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«Прилёт за прилётом», — отметил военкор. В городе работает ПВО.

Как сообщалось ранее, союзные силы в свою очередь усилили интенсивность обстрелов укрепрайонов противника и продвигаются западнее Донецка.