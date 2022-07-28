Магас, , 12:55 — REGNUM В Ингушетии задержан торговец оружием и боеприпасами. Мужчину задержали при попытке продажи пистолета с патронами к нему. Оружие 44-летний житель Назрани продавал за 30 тыс. рублей.

Пистолет

Кроме того, у злоумышленника по месту жительства были обнаружены магазин от травматического пистолета с десятью патронами и большое количество сильнодействующих наркотических веществ. По данному факту Следственным управлением МВД по региону возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили под стражу, сообщили 28 июля в пресс-службе МВД.

«Экспертиза установила, что изъятый пистолет является огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом из травматического пистолета МР-79, хотя официально задержанный оружия ограниченного поражения никогда не приобретал», — говорится в сообщении Росгвардии, бойцы которой также участвовали в задержании и проведении оперативно-разыскных мероприятий.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.