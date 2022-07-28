Магас, 28 июля 2022, 12:55 — REGNUM В Ингушетии задержан торговец оружием и боеприпасами. Мужчину задержали при попытке продажи пистолета с патронами к нему. Оружие 44-летний житель Назрани продавал за 30 тыс. рублей.
Кроме того, у злоумышленника по месту жительства были обнаружены магазин от травматического пистолета с десятью патронами и большое количество сильнодействующих наркотических веществ. По данному факту Следственным управлением МВД по региону возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили под стражу, сообщили 28 июля в пресс-службе МВД.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.