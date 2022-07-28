Нур-Султан, , 12:55 — REGNUM Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подготовило законопроект о временном ограничении экспорта угля. Документ был размещён на правительственном сайте «Открытые НПА».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект предполагает ввести с 1 августа на шесть месяцев запретить вывозить из страны автомобильным транспортом «уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твёрдого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный».

В пояснении к проекту закона говорится, что данная мера предлагается, чтобы не допустить ажиотажа на уголь в период наибольшего спроса у населения. Отмечается, что мера нужна для обеспечения энергетической безопасности.

По данным авторов законопроекта, в сентябре 2021 года из-за похолодания в ряде регионов резко вырос спрос на уголь, чем воспользовались перекупщики.

«Добавляли свои «накрутки» к цене угля, т.е. приобретали по 13 тыс. тенге и перепродавали до 30 тыс. тенге за тонну, что негативно отражалось для населения», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в тот период вырос экспорт угля из Казахстана: на 19% — в Киргизию, и на 30% в Узбекистан.