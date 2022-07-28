Москва, 28 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Под критерии единого оператора наружной цифровой рекламы, которые приведены в законопроекте о его создании, подходит только одна компания, зарегистрированная на Виргинских островах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

Ранее Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Противники инициативы заявляли, что в случае принятия закона с рынка уйдет большое количество компаний.

По словам Гартунга, законопроект прямо противоречит заявленной цели, описанной в пояснительной записке.

«Фактически нам говорят, что в интересах государственной безопасности нужно защитить рынок рекламы от возможного несанкционированного проникновения, но по тексту речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы уничтожить весь рынок и отдать в руки одной частной компании», — сказал депутат в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению законопроекта.

Гартунг отметил, что под критерии единого оператора, которые прописаны в законопроекте подходит только одна иностранная компания.

«А где же она зарегистрирована? Британские Виргинские острова. То есть получается, что под предлогом защиты национальных интересов фактически пытаются отдать весь рекламный рынок», — пояснил депутат.