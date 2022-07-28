Киев, 28 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Возможность передачи украинского олигарха Игоря Коломойского в США, где в отношении него введены санкции и ведётся расследование, не исключил советник руководителя офиса Украины Сергей Лещенко. Он заявил об этом 28 июля в интервью Youtube-каналу Breakfast Show.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги, конфискованные, будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого», — сказал он.

При этом ранее в ряде СМИ Украины появились сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может подписать документы о лишении Коломойского, главы штаба обороны Днепра (Днепропетровска) Геннадия Корбана и сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича гражданства страны. При этом на сайте офиса украинского президента таких документов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина является якобы единственной законной наследницей Киевской Руси.